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''Türkiye'siz bir Avrupa ekonomisi ve savunması düşünemezsiniz''

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Madrid'deki yapılan parlamentolar arası konferansa katılan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin parlamenterlerine 'Türkiye'siz bir Avrupa ekonomisi ve savunması düşünemezsiniz.' mesajı verdiklerini söyledi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
''Türkiye'siz bir Avrupa ekonomisi ve savunması düşünemezsiniz''
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AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen "AB'de İstikrar, Ekonomik Koordinasyon ve Yönetişim" konulu parlamentolar arası konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) temsilen katılan AK Parti Milletvekili Altunyaldız ve CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, temasları hakkında AA muhabirine demeç verdi.

Avrupa'nın sürdürülebilir büyüme, katılımcı demokrasi, yeşil enerjiye geçiş, tedarik sorunu, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve savunma konularında ciddi bir değişimden geçmeyi tartıştığını aktaran Altunyaldız, AB'nin atacağı tüm adımlarda Türkiye'yi de hesaba katması gerektiğini vurguladı.

- "AB, TÜRKİYE'Yİ ANAHTAR ÜLKE OLARAK DEĞERLENDİRMEK ZORUNDADIR"

"Türkiye'siz bir Avrupa ekonomisi ve savunması düşünemezsiniz." diyen Altunyaldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa'nın savunması NATO eliyle mümkündür. NATO'nun ikinci en büyük gücü, en çok katkı veren ülkelerin başında olması özelliğiyle Türkiye'siz bir AB savunması olamayacağı aşinadır. Ayrıca Türkiye enerji koridorunun üzerinde, kilit konumda bulunmaktadır. Avrupa'nın Türkiye'siz bir enerji bağımsızlığını yerine getirmesine imkan yoktur. Avrupa hem ortak projelerde hem yenilenebilir enerjide hem de enerji tedariklerinin çeşitlendirilmesinde ancak Türkiye'nin içinde olduğu projelerle yürüyebilir."

Türkiye'nin salgın döneminde "üretim merkezi ve güçlü bir üretim yeteneği olan ülke" olduğunu gösterdiğini ifade eden Altunyaldız, "Avrupa Türkiye'yi bir üretim merkezi olarak görürse rasyonel hareket eder, doğru yapar ve kendi geleceğini teminat altına alır. AB, Türkiye'yi anahtar ülke olarak değerlendirmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Altunyaldız, AB'nin "finansman istikrar ve büyüme konusunda çözüm üretmede büyük ikilem yaşadığını" aktararak, "Türkiye olarak son 20 yıldır ortalama yüzde 5,6 büyüyen, istihdamı son 3 yılda 3,6 milyon artıran bir ülkeyiz. Büyümesini sürdüren, istihdamını ve ihracatını artıran Türkiye, hem bütçe açıkları hem de toplam borcun milli gelire payı itibarıyla AB ülkelerine nazaran en iyi ülkelerden biridir." görüşünü savundu.

- "YENİ KURALLAR BELİRLEMEK TARTIŞMALARIN ANA MADDESİ OLDU"

CHP Milletvekili Özcan da şu görüşleri paylaştı:

"AB'de yeni bir planlanmaya olan ihtiyaç öne çıktı. AB ekonomik merkezli köklü bir arayışın içinde. Belki de bugüne kadar bilinen gerçekliklerin, yaşanan üç büyük krizle (2008 ekonomik kriz, Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya savaşı), kırılmalarla değiştiğini anladılar. Yeni arayışlar ve dijitalleşme altyapısıyla eş zamanlı gidişle yeni kurallar belirlemek tartışmaların ana maddesi oldu."

Düşük ücretlerin tüm dünyada tartışılan konular olduğunu aktaran Özcan, "İstihdam yaratan, gelir eşitsizliğini azaltan, yoksulluğa çare olacak ara politikaların üretilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle hareket edilmesi gerektiği vurgulandı." diye konuştu.

Özcan, "dünyanın belirsiz şoklara açık olduğu bir dönemde herkesin ortak politikalar üretmenin öneminin farkında olduğunu" kaydetti.

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