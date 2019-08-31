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Türkiye-Suriye sınırında yaşananların perde arkası ortaya çıktı

Türkiye-Suriye sınırında dün Bab al Hawa sınır kapısında çıkan gerginliğin ardından bugün ortam yerini sakinliğe bıraktı. Yapılan müdahalenin ardından Suriyeliler kamplara geri döndü. Peki, dün sınır hattında neler yaşandı?

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türkiye-Suriye sınırında bulunan Atme mülteci kampında ve Bab al Hawa sınır kapısında dün yüzlerce Suriyeli, Rusya ve Esed’in devam eden bombardımanını protesto etmek için gösteri düzenledi. Sınır kapısında yaşanan gerginlik ve bazı kişilerin sınırı geçme çabası sonrası Türk askerinin müdahale ettiği olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, olaylar saatler sonra yerini sakinliğe bıraktı. Dün kapanan Bab al Hawa sınır kapısı ise bugün normale dönerek geçişler tekrar başladı.
 
Peki dün yaşanan gösterilerde neler oldu? Suriyeliler neden sınır kapısına yöneldi? Atme bölgesinde bulunan ve güvenlik nedeni ile isminin açıklanmasını istemeyen bir gazeteci bölgede yaşanan olayları TürkMedya Dijital Yetkili Editörü Yaser Emre’ye anlattı.
 
DÜN İDLİB'TEKİ GÖSTERİLERİN ÇIKIŞ AMACI NEYDİ? GÖSTERİLERDE KİMLER VARDI?
 
Türkiye-Suriye sınırındaki gösterilere dün binlerce kişi katıldı. Gösteriye katılanların çoğu, Rusya ve Esed’in bombaladığı İdlib güneyinden göç etmek zorunda kalan ailelerdi. İnsanların çoğu ağaç altlarında yaşıyorlar ve bu insanların evini Rusya bombalayarak yerle bir etti.
 
'AVRUPA'YA GEÇİŞ KORİDORU İSTİYORLAR'
 
İnsanların gösteri düzenlemesinin nedeni ise yaşama haklarının olduğunu bir kez daha göstermek istemeleriydi. İstekleri ise, Türkiye’ye girmek değildi. Bir koridorun açılması ve Avrupa’ya gitmek istemeleriydi. Bu noktada aslında Türkiye’den talepleri, Rusya ve Esed’in bombardımanını durdurması ya da Avrupa’ya geçiş için bir koridorun açılması.
 
PEKİ BU GRUP İÇİNDE TÜRKİYE ALEYHİNE SLOGAN ATANLAR KİMDİ?
 
Görüşlerini aldığımız gazeteci bu soruya, 'Türkiye’nin şu ana kadar yapmış olduğu insani yardım imajını kötülemek, barışçıl gösterilerin seyrini değiştirmek ve iki halkı karşı karşıya getirmek isteyen kimliği belirsiz kişiler bunu yaptı’ cevabını verdi.

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

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