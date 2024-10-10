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  • 'Türkiye'ye 2 milyon Afgan gelecek' iddiaları asılsız çıktı! DMM gerçeği ortaya çıkardı
Güncel

'Türkiye'ye 2 milyon Afgan gelecek' iddiaları asılsız çıktı! DMM gerçeği ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları tarafından ortaya atılan 'Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan göçmen gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
'Türkiye'ye 2 milyon Afgan gelecek' iddiaları asılsız çıktı! DMM gerçeği ortaya çıkardı
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DMM'den yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

  • Dezenformasyonla mücadele merkezi
  • afgan göçmen

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