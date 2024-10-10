'Türkiye'ye 2 milyon Afgan gelecek' iddiaları asılsız çıktı! DMM gerçeği ortaya çıkardı

DMM'den yapılan açıklamada, iddia edilenin aksine sınır kapılarında herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgasının söz konusu olmadığı belirtildi.
Hudutların kamera, termal kamera, radar, dürbün, insansız hava aracı, fotokapan ve diğer elektronik sistemlerle her türlü iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat kesintisiz korunduğu ve gözetlendiğinin aktarıldığı açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'ye İran'dan 2 milyon Afgan gelecek, günde 250-300 Afgan sınırdan geçiyor" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 10, 2024
İddia edilenin aksine sınır kapılarımızda herhangi bir sığınmacı akını veya göç dalgası söz konusu değildir.
Hudutlarımız kamera,... pic.twitter.com/RMNWOLKaYF