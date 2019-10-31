Türkiye’ye ABD’den ‘Nobel’li beyin göçü

Afrika ülkelerinde sıtmanın yayılımının önlenmesi konusundaki bilimsel çalışmaları dolayısıyla 2003’te Nobel Kimya Ödülü alan Prof. Dr. Peter Agre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilim Komitesi üyesi oldu. ODTÜ’nün ilk kez düzenlediği ‘Nobel Ders Seminerleri’ projesi kapsamında, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Agre, Türkiye’den övgüyle bahsetti. Prof. Dr. Agre, “Türkiye, gelişen bir ülke, en büyük başarısı ise yüksek motivasyonlu genç insan jenerasyonu. Bence bu ülke için bir hazine. Türkiye, genç bilim adamlarının başarısı ile ileriye bakıyor. Bence ülke için çok heyecanlı bir zaman. Türkiye, harika bir yer, daha çok Amerikalı’nın Türkiye’ye gelmesini dilerdim. Sadece İstanbul’a değil, diğer bölgelerine, gerçek Türkiye’ye” dedi.

GELECEĞİ PARLAK

Bilimin her zaman gelecek için üretildiğini belirten Agre, “Bilim insanlarının çalışabilmek için imkanlara, seçkin akademisyenlerin olduğu kurumlara ihtiyacı var. Türkiye’de parlak, hevesli, coşkulu, meraklı genç beyinler gördüm. Bu gençlerin bir kısmı eğitimlerinin bir bölümü için Türkiye’ye dönmekten çekinmeden ABD’ye geldiği zaman muhteşem şeyler olacak. Türkiye’de çalışmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’nin hiç kuşkusuz parlak bir geleceği var” diye konuştu. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ise Prof. Dr. Peter Agre’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi..