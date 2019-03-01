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Türkiye'ye ait tırlar 8 yıl aradan sonra Suriye'ye geçecek

Suriye’de yaşanan iç savaş ile kargaşa nedeniyle güvenli olmadığı gerekçesiyle 8 yıldır Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımalarına izin verilmiyordu. Pazartesi günüden itibaren Türkiye plakalı tırların Suriye’ye yük taşımaya başlayacağı bildirildi.

  • İHA
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Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarıyla huzur ve barışın sağlandığı bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye ait tırlar Suriye’ye yük taşımaya başlıyor.
 
Kilis Valisi Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu 8 yıl sonra Suriye’ye yük taşıyan tır ile kamyonların geçişlerine 4 Mart tarihinden itibaren yeniden başlanacak. 
 
SURİYE TIRLARINA AKTARMA DA YAPILABİLECEK
 
Suriye’ye ihracat yapan iş adamlarının malları gümrük sahası içerisinde Suriye’den gelen tır ile kamyonlara yükleniyordu. Vali Recep Soytürk ile GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinin girişimleri sonucu Türkiye’de sadece Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine Türkiye plakalı tır ile kamyonlar yük taşımaya başlayacak.
 
Firma sahipleri isterlerse gümrük kapısında eskiden olduğu gibi Suriye plakalı tırlara yüklerini aktarabilecek. İsteyen firma da yükleri direkt Azez ilçesine götürebilecek. Öte yandan yetkililer, geçiş yapacak araçların akaryakıtları hususunda Suriye’de herhangi bir standart muafiyeti olmadığından orijinal depo çıkışların, ikinci depo ile akaryakıt taşınmasına izin verilmeyeceği bildirdi.
 
 
 

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