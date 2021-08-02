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Türkiye'ye bir destek de Hırvatistan'dan

Hırvatistan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde bir adet yangın söndürme uçağı gönderecek.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:10 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:10
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Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Andrej Plenkovic'in Türkiye'ye benzeri görülmemiş orman yangınlarına ilişkin bir yangın söndürme uçağını gönderme kararını bildirmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yaptığı bilgilendirmeye göre, Radman, görüşmede, Çavuşoğlu'na devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye'ye gönderilmesi öngörülen yardımlar hakkında bilgi verdi.

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