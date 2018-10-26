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Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen kaçak 25 Afganistanlı yakalandı

Adana’da, yasa dışı yollarla Türkiye’ye çalışmak için girdiği tespit edilen 2’si kadın 25 Afganistanlı kaçak göçmen yakalandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Polis ekipleri, Seyhan ilçesi D-400 Karayolu’nda şüphe üzerine 2 minibüs durdurdu. Minibüslerde yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen 3’ü kadın 25 Afganistanlı yakalandı. Kaçak göçmen adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Afganistanlı vatandaşları ülkeye çalışmak için girdiği öğrenildi.
  
Afganistan uyruklu vatandaşlara yapılan işlemlerin ardından Adana Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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