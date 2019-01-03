Türkiye'ye gelen ABD heyeti FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın ifadesine başvuracak Türkiye'ye gelen ABD heyeti FETÖ'cü Kemal Batmaz ve bazı tutuklu FETÖ sanıklarının ifadesine başvuracak. Ayrıca ABD heyeti FETÖ davasını izlemek için Ankara Adliyesine gitti.