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Türkiye'ye gelen gurbetçileri hedef alan vesayetçi zihniyete AK Parti'den tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 'Avrupalı Türklerin, millet, bayrak ve ezan aşığı vatandaşlarımızın, izinlerini ana vatanlarında yaparak hem nesillerin aidiyet bilincini sağlama hem de Türkiye ekonomisine katma değer kazandırmasından rahatsız olanlar açıkça ihanet içindedir.' ifadelerini kullandı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Türkiye'ye gelen gurbetçileri hedef alan vesayetçi zihniyete AK Parti'den tepki
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Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milleti kutuplaştıran zihniyetten, "vesayetin kalemşorlarından" geçmişte çok çektiğini belirtti.

Şimdi de yaz tatili için Türkiye'ye gelen vatandaşlara turist değeri vermeyi çok gören bazı gazetecilerin yurt dışı Türk toplumunu rencide edici bir dille toplumu gerdiğini bildiren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Avrupalı Türklerin, millet, bayrak ve ezan aşığı vatandaşlarımızın, izinlerini ana vatanlarında yaparak hem nesillerin aidiyet bilincini sağlama hem de Türkiye ekonomisine katma değer kazandırmasından rahatsız olanlar açıkça ihanet içindedir. Sırf tatil ve izinlerini ülkelerinde yaptığı için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili kin, nefret ve ayrımcılık tohumu eken zihniyetin milli ve yerli olma ihtimali yoktur. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın yurt dışı Türk toplumunun hamisi olmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Yurt dışı Türk toplumuna karşı kin, nefret ve ötekileştirici ifade ve söylemlerde bulunanlara karşı hukuki zeminde gerekli yaptırımların uygulanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

  • Zafer Sırakaya
  • AK Parti
  • Avrupalı Türkler

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