Türkiye'ye giriş yapan Ahıska Türkleri gözyaşlarını tutamadı: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun

Gürcistan'dan çıkışlarının ardından Sarp Sınır Kapısı'nda Hopa Kaymakamı ve Sarp Mülki İdare Amiri Gürkan Üçüncü, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ile Artvin İl Göç İdaresi Müdürü Emre Canpolat tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılanan Ahıska Türklerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı.



"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALLAH RAZI OLSUN"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Mizam Muhammetalioğlu, 'Türkiye'ye gelmekten çok mutluyum. Allah razı olsun (Recep Tayyip) Erdoğan'dan, (Mevlüt) Çavuşoğlu'dan. Bizi Türkiye'ye getirdiler. 17 gün öyle yerde kaldık ki. 1944 sürgününde 6 yaşındaydım. Hiç otobüsten inmedim. Gece gündüz otobüste oturdum. 85 yaşındayım." dedi.

"HİÇ UMUDUMUZ YOKKEN ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLDU"

Alvida Taştanova ise 20 gün önce yola çıktıklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir duygu hissediyorum. Hiç umudumuz yokken bir anda çok güzel şeyler oldu. Allah razı olsun Türk Cumhurbaşkanımızdan. Teşekkür ederim. Bugün emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutlu hissediyorum. Bugün 20. gün Allah'ıma binlerce şükür olsun. O günleri sanki unuttum. Bugün yaşadıklarım ile o günleri unuttum. Gerçekten çok zor günler geçirdik ama buraya ayağımı bastığım anda güzel şeyler oldu. Hiç beklemediğimiz anda bir mucize gibi." diye konuştu.

EKSİKLERİ GİDERİLDİ

İşlemleri hızla tamamlanan ve burada misafir edilen Ahıska Türklerine çeşitli ikramlarda bulunularak eksikleri giderildi.

Kafileden bazıları daha sonra kara yolu ile Elazığ'a hareket ederken, Türkiye'de yakınları olanlar ailelerinin yanına gidecek.

Çoğunluğunu yaşlıların ve çocukların oluşturduğu 88 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıkmıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: VATANINIZA HOŞGELDİNİZ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ukrayna'nın Herson kentinde mahsur kalan ve girişimlerimiz üzerine Rusya ve Gürcistan üzerinden ülkemize getirdiğimiz 88 Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz! Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıskalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız" ifadelerini kullandı.