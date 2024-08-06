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  • Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terörist 16 kişi yakalandı
Güncel

Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terörist 16 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi 16 kişi, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 17:03 - Güncelleme:
Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terörist 16 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi, 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesi kullanıldı.

  • PKK üyesi
  • hudut yakalama
  • terör örgütü

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