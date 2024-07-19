Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 35 azaldı

TÜİK tarafından, 2023 yılına ilişkin uluslararası göç istatistikleri verilerine göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Bunların yüzde 54,2'sini erkekler, yüzde 45,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelenlerin 101 bin 677'si Türk vatandaşları, 214 bin 779'u ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.

714 BİN KİŞİ KAYITLARA GEÇTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2022'ye göre yüzde 53 artışla 714 bin 579 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55,2'si erkeklerden, yüzde 44,8'i kadınlardan oluştu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377'si Türk vatandaşıyken, 423 bin 202'sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Türkiye'ye 2023'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde, ilk sırada yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubu olduğu görüldü. Bunu yüzde 10,8 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 15-19 yaş grubundakiler izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu takip etti.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Türkiye'ye 2023 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 29,2 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 9,5 ile Antalya, yüzde 6,5 ile Ankara, yüzde 4,9 ile Mersin ve yüzde 4,4 ile Bursa izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 36,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 10 ile Antalya, yüzde 7,1 ile Ankara, yüzde 3,5 ile İzmir ve yüzde 2,6 ile Bursa takip etti.

EN ÇOK HANGİ ÜLKEDEN GÖÇ ALINDI?

Ülkeye 2023'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 8,2 ile Azerbaycan, yüzde 7,3 ile Türkmenistan, yüzde 6,7 ile İran ve yüzde 5,9 ile Afganistan vatandaşları geldi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı da yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Bunu yüzde 15,7 ile Irak, yüzde 8,3 ile Afganistan, yüzde 6,5 ile İran ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan izledi.