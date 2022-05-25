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Türkiye'ye heyet gönderen İsveç'ten bir skandal daha!

Terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekten ötürü NATO üyeliği Türkiye tarafından veto edilen İsveç yeni bir skandala daha imza attı. İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan terör örgütü YPG/PKK'nın ele başlarından Salih Müslim, İsveç hükümetinin YPG'yi terör örgütü olarak tanımayacağı iddiasında bulundu.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
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SVT'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini dile getirdiği bir dönemde Müslim ile yaptığı röportajda, terör örgütü elebaşı İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.

    İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği iddiasına yer verildi.

    TERÖRİST ELEBAŞININ FOTOĞRAFLARI ÖNÜNDE RÖPORTAJ

    Salih Müslim'in, muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.

    İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.

    • salih müslim
    • İsveç
    • terör örgütü YPG

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