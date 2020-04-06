06 Nisan 2020 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:52

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı dönemde onca uyarılara rağmen Sri Lanka'ya giden gezgin Murat Sevim, salgın nedeniyle Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu belirtip, Türk Büyükelçiliğinin kendisine Türkiye'ye dönmesi için "yardımcı olmadığını ileri sürmüş" ve paylaştığı video ile "yardım çağrısında" bulunmuştu.

TÜRK DIŞİŞLERİ: HER KONUDA YARDIMDA BULUNDUK

Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "1 Mart'ta Sri Lanka'ya giden Murat Sevim'e, Büyükelçiliğimiz 16 Mart'tan bu yana tedbirini alıp ülkemize dönmesi için telkinde bulunmuştu. Kendisine her konuda yardımda ve yönlendirmede bulunuldu, bulunuluyor" dedi. Böylece kasıtlı olarak asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef alan Sevim'in kendi isteğiyle ülkede kaldığı, yetkililerin uyarılarına ve çağrılarına kulak asmadığı ortaya çıktı.

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu zorlu süreçte birçok ülkeye örnek gösterilecek şekilde tedbirler alan, dünyanın dört bir yanından vatandaşlarını tahliye operasyonları yapan Türkiye'ye asılsız iddialarla iftira atan Sevim'in sosyal medya paylaşımları, onca uyarılara rağmen Sri Lanka'ya eğlence için gittiğini gösterdi.

(Haber 7)