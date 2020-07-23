İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2020 Perşembe / 2 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8499
  • EURO
    7,9366
  • ALTIN
    412.69
  • BIST100
    118080
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'ye kaçak giren terörist, kıskıvrak yakalandı
Güncel

Türkiye'ye kaçak giren terörist, kıskıvrak yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girerek Ankara'ya gelen PKK/YPG terör örgütü üyesi, düzenlenen operasyonla yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:20
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sınır dışından ülkeye kaçak yollarla girerek Ankara'ya geldiği belirlenen terör örgütü PKK/YPG'li terörist F.A (19), Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadale (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Bir süre izlenen terörist, Terörle Mücadele ekiplerince bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisin yaptığı dijital incelemede şüphelinin, terör örgütünün üniformasıyla silahlı olarak fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Bölücü örgüt elebaşının resmi önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çekilmiş fotoğrafları da bulunan ve bu yolla kimliği belirlenen F.A'nın, Suriye'deki çatışma bölgelerinde yer aldığı belirlendi.

Terörist F.A'nın üzerinde yapılan aramada, bir miktar döviz ve Türk lirası da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.