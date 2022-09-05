Yunanistan'ın Attika bölgesinde Türkiye karşıtı teröristlerin toplanma merkezi olan Lavrion kampının görüntülerine ulaşıldı. Emniyet kaynakları tarafından elde edilen görüntüler, Yunanistan'ın kampta, her terör örgütüne ofis gibi ayrı ayrı odalar tahsis ettiğini ortaya koydu.

4 AYRI BLOK

NATO üyesi Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. MİT ve Emniyet'in yakın takibinde olan kamp, iki ayrı bölümden oluşuyor. Atina içindeki ilk bölüm, 4 ayrı blok ve yaklaşık 80 daireden oluşuyor. Bölge, yüksek duvarlarla çevrili. Kampta bulunan örgüt üyeleri güvenlik için sürekli nöbet tutuyor. İkinci bölüm ise ana kampa 1,5 kilometre uzaklıktaki konteyner ve çadırlardan oluşuyor.

500'E YAKIN TERÖRİST VAR

Yeni Şafak'ın ulaştığı görüntülere göre kampta; PKK'dan, DHKP-C'ye, MLKP'den, MKP'ye kadar Türkiye'nin listesinde bulunan örgütlere mensup teröristler bulunuyor. Kamptakilerin sayısı 250 ile 500 arasında sürekli değişiyor. Sadece Türkiye'den değil, Suriye, Irak ve İran uyruklu teröristler de kampta ikamet edenler arasında.

HER ODADA 4-8 TERÖRİST

PKK'nın kontrolündeki kampta, her örgüt için ayrı ayrı oda buluyor. Odaların kapısına, örgütleri simgeleyen bez parçaları asılıyor. Her odada 4 ila 8 arasında terörist kalıyor. Terör faaliyetlerini maskelemek için kampta sürekli 4-5 çocuklu aile de bulunduruluyor. Çoğunlukla Yunanistan'a kaçak yollarla giren teröristler önce PKK'nın Atina şehir merkezindeki bürosuna ardından da kamplara ya da örgütün bölgede bulunan dağ evlerine götürülüyor.

ÇADIR KAMPTA BOMBA EĞİTİMİ

Ana kampta, ideolojik eğitimler için salonlar buluyor. Bu salonlarda hem örgüt elebaşları dersler veriyor hem de örgütün sözde yayın organları izlettiriyor. Sabotaj, bomba yapımı gibi dersler ise daha çok kırsal bölgedeki konteyner ve çadırların olduğu bölümde veriliyor. Eğitimler genelde her gün saati önceden belirlenen askeri bir disiplinle veriliyor.

AB'DEN PARA YARDIMI

Kampın ihtiyaçları, PKK'nın Avrupa yapılanması, Avrupa Birliği kuruluşları ve Yunan devletinden gelen paralarla gideriliyor. Örgüt, kampta sürekli gösteri, yürüyüş ve eylem yaparak teröristlerin örgütle bağlarını güçlü tutmaya çalıyor. Kampta eğitimleri tamamlanan teröristler buradan Avrupa, Türkiye, Suriye, İran ve Irak gibi ülkelere gönderiliyor.

LAVRİON'DAN GÖNDERİLDİ KISKIVRAK YAKALANDI

Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldıktan sonra büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, dün akşam İstanbul'da yakalandı. Tanrıkulu'nun Türkiye'ye PKK/KCK'nın talimatı ile illegal yollarla giriş yaptığı bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü üyesi Tanrıkulu'nun yakalanmasıyla ilgili paylaştığı sosyal medya mesajında operasyonun İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından düzenlendiğini bildirdi.

KAMP GİDERLERİNİ AVRUPA KARŞILIYOR

2022 Ağustos ayı içerisinde teslim olan terörist: "Lavrion Kampı 2 bölüm, 70-80 daireden oluşuyor. Bu kamp, resmiyette 'mülteci kampı' olarak maskeleniyor ancak kontrol PKK/KCK terör örgütü mensuplarında. Kamp içerisinde Suriyeli ve Türk olmak üzere yaklaşık 250 kişi vardı. Kamp giderleri, Avrupa Birliği'ne bağlı kuruluşlar tarafından karşılanıyor. PKK adına kampın sorumluluğunu Baran kod adlı Mehmet Can Andaç isimli örgüt mensubu yapıyor. Kamp Avrupa ülkelerinden PKK'ya katılmak amacıyla gelenlerin Irak, Suriye ve Türkiye'ye, Suriye ve Irak'tan gelenlerin de Avrupa'ya gönderildiği sevk karargâhı." 2022 Ağustos ayı içerisinde teslim olan terörist: "...Belçika'dan uçakla Yunanistan'a gittim. Lavrion Kampı'nda, 6 kişi ile birlikte örgütsel eğitim aldık. Gruptakiler, eğitim sonrası Irak'ta bulunan örgüt kamplarına gönderildi. Ben de sahte pasaportla Katar aktarmalı olarak Süleymaniye'ye geçtim."

BOMBA EĞİTİMİ VERİP YOLLADILAR

Operasyonlarda yakalanan ya da ikna süreci sonrasında teslim olan teröristler, Lavrion Kampı ile ilgili çarpıcı bilgiler veriyor. Emniyet İstihbarat Başkanlığı arşivlerine giren ifadeler, terör örgütlerinin bir NOTA ülkesi olan Yunanistan'da cirit attığını ortaya koyuyor.

EĞİTİM 6 AY SÜRDÜ

Lavrion'da eğitim alıp 2021 yılında Türkiye'ye giren teröristin ifadesi şöyle: "....Lavrion Kampı'na girince, beni Şiyar kod isimli şahıs karşıladı. Burada binalar gördüm. Bir binada PKK/KCK terör örgütü bayrağı, diğer binanın penceresinde ise MLKP bayrağı gördüm. Lavrion Kampı dışında ve kampa yarım saat uzaklıkta bulunan ikinci kampta, 4 kişiyle birlikte örgütsel eğitime başladık. Sabah 9'da eğitime başlıyorduk, 12'de eğitim bitiyordu. Saat 14-16 arasında eğitim değerlendirme dersi alıyorduk. Saat 20'de akşam haberlerini izliyorduk. Genelde MEDYA HABER, STERK TV gibi PKK terör örgütüne müzahir kanalları izliyorduk. Eğitim toplam 5-6 ay sürdü.

KAYDI OLMAYAN ŞEHİRLERE

Ethem kod adlı örgüt mensubu bana, 'Senin cezan var mı, aranman var mı?' şeklinde soru sordu. Cezamın olmadığını söyledim, bunun üzerine 'size sabotaj eğitimi de vereceğiz, senin düzenlemeni Türkiye'ye şehir merkezine düşünüyoruz' dedi. Miraç kod adlı örgüt mensubu tarafından, Atina şehir merkezinde bulunan irtibat bürosuna götürüldüm. Atina'dan Dedeağaç'a uçak bileti aldılar, bir adet cep telefonu ve 500 euro verdiler. Uçaktan inince, önce bir köye daha sonra illegal yollarla Türkiye'ye geçtim."

KÖPRÜLERE SALDIRI EĞİTİMİ

Lavrion'da eğitim alıp 2022 yılında eylem için İstanbul'a yollanan terörist: "Yunanistan'a Edirne üzerinden illegal yollarla geçtik. Dedeağaç'a giderek bir Yunan vatandaşına ait evde kaldık. Buradan Atina'ya geçerek Lavrion Kampı'na yaklaşık (5-7) km mesafede bulunan dağ evine yerleştirildik. Evde 45 gün ideolojik eğitim, sabotaj eğitimi aldıktan sonra kırsal alanda faaliyet yürütmek veya Türkiye'de metropollerde eylem yapmak üzere gönderildik. Benimle beraber Lavrion Kampı'nda yaklaşık 20 kişilik bir grup, 2022 yılında PKK adına kadro eğitimi aldı. Eğitim alanların hedefi, İstanbul'da bulunan köprüler ve güvenlik güçleriydi."

TERÖRÜ PERDELEMEK İÇİN SİVİL AİLE

Lavrion'da eğitim alıp 2022 Temmuz ayında teslim olan terörist: "2020 Aralık ayında İsviçre üzerinden Lavrion'a gittim. Kamp, 2-3 katlı bloktan oluşuyordu. Etrafı duvarlarla çevrili olan kampta nöbet tutuluyordu. Kamp girişinde bulunan direkte, PKK'yı simgeleyen bayrak vardı. Blokların bir tanesinde de MLKP terör örgütünün bayrağı bulunuyordu. Bloklar, odalar şeklinde ayrılmıştı. Odalarda üçer-dörder kişi vardı. Kampta, örgüte katılmak isteyenler ve Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyenler vardı. Örgüt talimatıyla etkinlikler düzenleniyordu. Bloklardan birinde, MLKP terör örgüt mensuplarının kaldığı iki oda vardı. Bu odalarda (7-8) erkek MLKP üyesi kalıyordu. Ayrıca kampta maskeleme yapılabilmesi amacıyla çocuklu aileler de kalıyordu. Ana kamptan 10-15 dakika uzaklıkta, 7-8 konteynerin bulunduğu kamp vardı..."