Türkiye'ye Katar'da kritik görev! Başarıyla tamamlandı

Türkiye'yi 2018'de ziyaret eden Katar 2022 Emniyet ve Güvenlik Komitesi, Türk polisinin tecrübe ve birikiminden her aşamada faydalanmak istediklerini belirterek, ilk defa Müslüman bir ülkede düzenlenecek Dünya Kupası'nın güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınması yönünde İçişleri Bakanlığından talepte bulundu.

Bu tarihten itibaren teknik düzeyde Katar'da ve Türkiye'de yapılan toplantılar sonucunda işbirliğinin stratejisi belirlendi ve Türk Polis Görev Gücü, hazırlıklarına 2018'de başladı.

Türkiye ile Katar arasında 31 Ekim 2019'da imza altına alınan "niyet mektubu", Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda onaylanarak, 15 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Ardından hazırlanan protokol, 7 Aralık 2021'de Doha'da imzalandı ve TBMM tarafından onaylandı.

Anlaşma hükümleri çerçevesinde, iki ülke arasında çalışmalar hızlandırıldı ve görev için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda, 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 15 koordinasyon personeli, 2 bin çevik kuvvet/hazır kuvvet personeli, 70 bomba uzmanı, 50 bomba köpeği idarecisi, 30 çevik kuvvet köpeği idarecisi, 42 görev atı binicisi, 6 doktor, 6 hemşire ve 2 berber olmak üzere toplam 2 bin 242 personel için İçişleri Bakanlığından olur alındı.

İlk kafile, Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal başkanlığında 27 Eylül 2022'de Katar'a ulaşarak hazırlıklara başladı. Katar tarafından yapılan planlama çerçevesinde, 1-10 Ekim 2022 tarihlerinde tüm personelin Katar'a ulaşması sağlandı.

Türk Polis Görev Gücü'nün tamamının Katar'a ulaşmasının ardında tüm personelin görev yapacağı noktalar isim isim belirlendi. Hazırlıklar yapılırken aynı zamanda personelin fizik kondisyon açısından turnuvaya hazır olması amacıyla başta sabah sporları olmak üzere yoğun bir eğitim süreci başlatıldı. Hazırlanan günlük program çerçevesinde yanaşık düzen eğitimleri ve çevik kuvvet teknik ve taktik eğitimleri artırıldı.

Aynı zamanda Katar güvenlik birimleri ile işbirliği içerisinde yapılan stadyum ziyaretleri ve başlatılan ortak eğitimler, turnuvanın başladığı 20 Kasım 2022'ye kadar devam etti.

Al-Bayt Stadyumu'nda 20 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış maçıyla stadyum güvenliğine yönelik tedbirler de aktif olarak başladı.

Türk Polis Görev Gücü tarafından maçların oynandığı 8 stadyumun tamamı, 40 bin kişilik taraftar toplanma alanı FanFest, akreditasyon, bilet satış merkezleri, taraftarların toplu olarak bulunduğu bölgeler, antrenman alanları, takımların konakladığı otellerde, tedbirler en üst seviyede alındı.

Görev atları ve köpeklerin de aktif olarak görev yaptığı turnuvada, bomba uzmanları da 24 saat bölge güvenliğini sağladı.

Turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Umman, İspanya, İngiltere, İrlanda, İtalya, Portekiz, Fransa, Kuveyt, Suudi Arabistan, Pakistan ve Meksika gibi ülkelerden de sınırlı sayıda polis görevlendirildi. Bu kapsamda, Ürdün'den 1185 ve Pakistan'dan 400 çevik kuvvet ile 2 bini Ürdün'den, 500'ü Umman'dan olmak üzere 2 bin 500 kadın polise de görev verildi.

Stadyumlarda ve FIFA FanFest alanında, Türk çevik kuvvet personelinden başka personel görevlendirilmezken, Türk polisi, turnuvanın en kalabalık çevik kuvvet birimi olarak görev yaptı.

Bu arada, bazı ülke taraftarlarının biletsiz olarak stadyumlara girme teşebbüssünden kaynaklı, stadyum ile metro istasyonları önündeki kaosun ve kalabalığın önlemesinde alınan önleyici taktik düzen ve tedbirler, kontrolsüz kalabalıkların sebebiyet verdiği, daha önce başka ülkelerde yaşanmış can kayıplarına sebep olabilecek izdiham önlendi.

Bomba uzmanları ve bomba arama köpekleri, tüm stadyumlarda ve takımların konaklayacağı otellerde bomba aramaları yaptı. Arama yapılan ve açılış töreni ile final müsabakasının oynandığı stadyumlarım steril halde muhafaza edilmesi ve korunması görevi de Türk polisine verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 6 doktor ve 6 hemşire, sürekli Türk polisinin yanında bulunarak, turnuva süresince personelin sağlığının korunması amacıyla 4 bine yakın muayene gerçekleştirdi.

Katar görevi, birden çok unsurun aynı anda 24 saat eş zamanlı olarak görev yaptığı, önemli bir turnuvada spor güvenliği gibi zor bir alanda bugüne kadar icra edilmemiş bir görev alarak kayıtlara geçti.

Katar görevine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Daire Başkanı ve Türk Polis Görev Gücü Genel Koordinatörü Cüneyt Ünal, güvenlik birimleri ile sağlanan üst düzey koordinasyon içerisinde görevin tamamlandığını vurguladı.

Türk polisinin görev süresince kendi sıralı amirlerinden aldığı emirleri yerine getirdiğini ifade eden Ünal şunları kaydetti:

"2 bin 242 personelimiz ile birlikte tek hedefimiz vardı. Devletimizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize mahcup olmamak, alnımızın akıyla başlattığımız görevimizi yine alnımızın akıyla tamamlamaktı. Bu başarıldı. Göğsümüzdeki ay yıldızlı bayrağımızla yerine getirilen görevde, devletimizin ve milletimizin desteği ve duaları her daim hissedilmiştir."