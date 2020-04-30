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Türkiye'ye mektup gönderdi: Bize de yardım edin

ABD'li Vali Lary Hogan, gönderdiği mektupla koronavirüsle ilgili Türkiye'den yardım talep etti.

30 Nisan 2020 Perşembe 08:44 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 08:44
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ABD, pandeminin merkezi haline geldi, sağlık sistemi çöktü. Eleştirilerin odağındaki isim Başkan Donald Trump, virüsle mücadele politikasında yetersiz kaldığı için kendi partisinin bile güvenini kaybetti. Maryland Eyaleti’nin Cumhuriyetçi Valisi Lary Hogan, Dışişleri Bakanı John Wobensmith’e bir mektup yazdırarak Türkiye’nin aralarında olduğu birçok ülkeden tıbbi yardım istedi.

‘ALKIŞLIYORUZ’

Mektup Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi EşBaşkanı Günay Evinch’e ulaştırıldı. Akşam'ın haberine göre, Vali Hogan adına yazılan mektupta, “Hastalara yapılanları ve hasta olmamış insanların ise sağlıklı kalması yönünde yapılan çalışmaları alkışlıyoruz” ifadelerine yer verildi. Türkiye’den ABD’ye giden kolilerin dışında, eyaleti için ayrıca yardım isteyen Vali Hogan, mektupla birlikte, “Kritik Gerekli Eksikler” listesini de gönderdi.

EKSİKLER LİSTESİ HAZIRLANDI

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