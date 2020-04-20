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Koronavirüsün gen haritası ortaya çıkarıldı: Türkiye'ye nasıl geldiği belli oldu

Koronavirüs hastasından alınan sürüntü örneğinde çalışan uzmanlar, virüs dizilemeyi başardı. Virüsün Fransa ve Belçika'dan İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:58 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 08:58
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İleri Düzey Genetik Analiz Laboratuvarı’nda (GLAB) çalışan bilim insanları, İstanbul’da bir hastadan alınan Kovid-19’u, dizileyerek gen haritasını çıkardı. Ortaya çıkan virüs genomu, uluslararası veri bankası GISAID veri tabanına kaydedildi. Prof. Dr. Gizem Dinler Doğanay, “Aldığımız örnek boğaz ve burundan alınan sürüntü örneğidir. Bu sürüntü örneğinin içinde bulunan virüslerin RNA’sını izole ettik, RNA’yı DNA’ya dönüştürdük. Ardından DNA’nın hangi nükleotitlerden oluştuğunu diziledik.

AŞI İÇİN YOL GÖSTERİCİ

Bulduğumuz sonuç, hastamızda bulunan virüsün genomudur. Dizilediğimiz virüsün geliş yolunun Fransa üzerinden Belçika, Belçika’dan İstanbul olduğuna dair bulgular mevcut. Türkiye’nin değişik yerlerinde daha çok virüs dizilenerek, farklarının olup olmadığını görebiliriz. Aşı, ilaç ve kit geliştirilmesi açısından da yol gösterici olacaktır” dedi. (Akşam)

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