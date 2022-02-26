Türkiye'ye sığındılar! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattılar

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:51 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 02:45

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan oğlu, gelini ve torunuyla Türkiye'ye giriş yapan Olena Özdoğan, ülkesinde yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Ukrayna'da yaşayan oğlu ve gelinini ziyarete gittiğinde Rusya'nın saldırısının başladığını belirten Özdoğan, bu nedenle yola çıktıklarını ve Türkiye'ye vardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

- "İNSANLAR ÖLÜYOR, ÇOK KORKUTUCU"

Geride sevdiklerini bıraktığını ifade ederek gözyaşı döken Özdoğan, "Savaş çok zor. Geride annem, babam kaldı. Kalbim her dakika onları arıyor. Kalbim ağrıyor. Orada yaşananlar inanılmaz kötü. İnsanlar ölüyor, çok korkutucu. Kiev ve Harkov'da çok arkadaşım var. Şimdi Ankara'ya gidiyoruz." dedi.

Kiev'den Kırklareli'ne gelen Dmitry Yarasova da çok korktuklarını, bir süre Türkiye'de kalacaklarını belirtti.

Ukrayna'da bazı bölgelerde sıcak çatışmaların yaşandığını dile getiren Yarasova, savaşın sona ermesini istediklerini dile getirdi.

Bu arada, Dereköy, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından sabahtan bu yana 200'e yakın Ukrayna plakalı aracın geçtiği öğrenildi.