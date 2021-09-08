İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2021 Çarşamba / 1 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4727
  • EURO
    10,0452
  • ALTIN
    487.441
  • BIST100
    1433.85
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'ye teşekkür etti: Kriz birlikte çözülecek
Güncel

Türkiye'ye teşekkür etti: Kriz birlikte çözülecek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin, ortaya koyduğu güçlü ortaklık için Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Grandi bölgede zorla yerinden edilmeler konusunu görüştüklerini ifade ederek, Suriye'deki mülteci krizi ve Afganistan'da insani durumun kötüleşmesine ilişkin çözüm arayışlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 22:28 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 22:31
ABONE OL

Grandi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirtti.

Erdoğan ile Türkiye'de ve bölgedeki Suriyeli mültecilere yönelik çözümler ve Afganistan'a acil insani yardım sağlanması gerektiğiyle ilgili görüşmede bulunduklarını kaydeden Grandi, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) bu iki konuyla ilgili Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.

Grandi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölgede zorla yerinden edilmeler konusunu görüştüklerini ifade ederek, Suriye'deki mülteci krizi ve Afganistan'da insani durumun kötüleşmesine ilişkin çözüm arayışlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı toplantıya ilişkin Grandi, Suriyeli, Afgan ve diğer mültecilerden oluşan büyük bir nüfusa ev sahipliği yapmaya devam ederken Türkiye'nin artan göçmen sorunlarının nasıl ele alınacağı konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

Grandi, "Daha fazla uluslararası yardıma ihtiyaç var!" ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.