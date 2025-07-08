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Türkiye'ye uyuşturucu madde soktukları belirlenen suç örgütlerine operasyon! 17 kişi tutuklandı

Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde soktukları belirlenen yasa dışı suç örgütlerine yönelik düzenlenen uluslararası operasyonlarda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 20:50 - Güncelleme:
Türkiye'ye uyuşturucu madde soktukları belirlenen suç örgütlerine operasyon! 17 kişi tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat ve İnterpol şube müdürlükleri koordinesinde, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokan suç örgütlerine yönelik uluslararası operasyonlar düzenlendi.

İstanbul merkezli, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da 23 Haziran ile 4 Temmuz arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 257 kilo 18 gram skunk, 107 kilo 390 gram kokain ve 597 gram metamfetamin olmak üzere toplam 365 kilogram uyuşturucu madde, 7 tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, örgüt mensuplarının 53 taşınmaz, 27 araç ve 15 şirket ile şirket ortaklığı paylarından oluşan toplam 1,5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'si, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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