Türkiye'ye yatırım yapan 9 bin 11 yabancı vatandaşlık kazandı

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 16:02

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda 26 Temmuz 2016'da yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlandığı hatırlatıldı.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır."