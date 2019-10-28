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Türkiye'ye yönelik siber saldırı! Türk Telekom ve Garanti'den açıklama geldi

Türkiye dün öğlen saatlerinden itibaren ciddi bir siber saldırıya maruz kaldı. DDoS tekniğini kullanan bu saldırıların çıkış noktası ise ABD ve Rusya olarak belirlendi. Garanti BBVA'nın ardından Türk Telekom da siber saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye, dün öğlen saatlerinden itibaren yoğun siber saldırıya uğradı. 100 GB büyüklüğündeki saldırıda DDOS (Dağıtık Hizmet Reddi) tekniğini kullanıldığı gözlemlendi. Bu siber saldırı tekniği, internete bağlı bir hizmetin geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefliyor.
 
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre dün başlayan bu son saldırının ardından uluslararası siber güvenlik kuruluşlarının gerçek zamanlı siber tehdit haritalarında Türkiye, en çok hedefte olan ülke konumuna yükselirken; saldırıların çıkış noktasının ise yoğunlukta olarak Rusya ve ABD olduğu görüldü.
 
GARANTİ: MAĞDURİYET İÇİN ÖZÜR DİLERİZ
 
Siber saldırıyla ilgili olarak dün akşam saatlerinde yapılan Garanti BBVA’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz” denildi.
 
TÜRK TELEKOM: ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİK… HER ZAMAN OLABİLİR
 
Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç da bir açıklama yaptı. Türk Telekom’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.
 
Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir. Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır… Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir…”

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