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Türkiye'yi ayağa kaldırmışlardı... Cezaevindeler

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan magandaların son durağı cezaevi oldu. 
 
Pendik D-100 Karayolu üzerinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilmişti. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Mala zarar verme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
 
 
MAHKEMEYE ÇIKINCA PİŞMANIM DEDİ!
 
Şüpheli Hasan Sel mahkeme sorgusunda, olaydan dolayı pişman olduğunu, karşı tarafın tüm zararını karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Hüseyin Sel de yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu öne sürdü. Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, sorguları tamamlanan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tutuklanmasına karar verdi.
 

"ARAÇTA BULUNAN KİŞİLERİN HÜRRİYETİNİ SINIRLADI"

Mahkeme tutuklama kararında, şüphelilerin ifadelerinin aksine Hüseyin Sel'in kullandığı araçla şikayetçilerin aracının önüne geçerek durduğu ve şikayetçileri kendilerine çarpmaya zorladıkları, Hasan Sel'in aracın sol aynasına tekme atıp eliyle vurarak kırdığı, aracın ön kısmında zıplayarak ön kaputa zarar verdikleri, araçta bulunan kişilerin hürriyetini sınırladıklarını belirtti.
 
 
VE CEZAEVİNE GİRDİLER
 
Hasan Sel ile kardeşi Hüseyin Sel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Hasan ve Hüseyin Sel'in yakınları, cezaevi önünde kardeşlerin gelmelerini bekledi, ardından içinde eşyalarının bulunduğu çantaları verdiler. 

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

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