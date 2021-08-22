Türkiye'yi de ilgilendiriyor! İran, boşalttığı 10 köye asker yerleştirdi

22 Ağustos 2021 Pazar 08:57 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 08:57

Türkiye, Afgan göçmen akınına karşı duvar, hendek, tel örgüler, gözetleme kuleleri ve İHA'larla önlem alırken, Tahran yönetimi ise bu önlemleri etkisiz hale getirmek için göçmenlere rehberlik yaparak Van ve Ağrı'ya sokuyor.

İran, Türkiye sınırında bulunan 8-10 kadar köyü boşaltarak güvenlik görevlilerini yerleştirdi. Afganistan'dan gelen göçmenlerin bir bölümü, karakol haline getirilen köylerde bir süre misafir ediliyor. Burada toplanan Afganlar, İranlı askerlerin uygun gördüğü zaman ve noktalardan Türkiye'ye sokuluyor.

1000 KİŞİ YOLA ÇIKIYORLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; İran'ın mültecilerin toplanma merkezi haline getirdiği karakol köylerin İsagorik, Ghalameh, Aghach, Majnon, Babanor, Karkoj, Alofarach ve Gole Khane olduğu belirtiliyor. Türkiye'ye en çok mülteci sokulan köyler ise Babanor ve Karkoj. Buralardan ortalama günlük 1000 kişi yola çıkıyor. Afgan göçmenlerin Türkiye'ye giriş noktaları Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçeleri ile Ağrı dağı civarı.

PKK İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDELER

İran ile PKK'nın işbirliği burada da devreye giriyor. Kandil, İran sınırına yakın köylerde yaşayan örgüt üyelerinden, mültecileri misafir etmelerini ve Batı'daki şehirlere gitmelerine yardımcı olmalarını istedi. Yetkililer, mülteci akınının tamamen kontrol edilebilmesi için İran'ın da mutlaka önlem alması gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun için Meksika-ABD sınırı örnek gösteriliyor. ABD, tüm önlemlere rağmen, Meksika işbirliğine yanaşmadığı dönemlerde göçü durduramıyor.