Türkiye'yi dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirecek! Çalışmalar sürüyor

IHA 11 Şubat 2022 Cuma 11:04 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 11:04

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığındaki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) Yerlileştirme Komisyonu üyeleri ile geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. AYGM Yerlileştirme Komisyonu'ndan gelen talep doğrultusunda düzenlenen toplantı, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda URAYSİM proje süreçleri; raylı sistemler alanında Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin üretimlerinin yerlilik oranını ve bu alanda yürütülecek projeleri değerlendiren AYGM Yerlileştirme Komisyonu üyeleri ile birlikte değerlendirildi.

URAYSİM proje süreçlerinin yerlileştirme boyutunun geniş kapsamlı olarak değerlendirildiği toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resul Usul, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncan, AYGM Yerlileştirme Komisyonu üyeleri Göktuğ Baştürk, Emre Topal, Ahmet Güler, Nurettin Çapaner Selim Levent Argüç, Mehmet Fidan, Selim Bayat, Halil Demir, Hüsnü Levent Pandül, Hakkı Çalık, İhsan Celil Topal, Tuncay Felekoğlu ve Muhsin Ertürk katıldı.

"URAYSİM'DE YERLİLİK ORANINI EN ÜST DÜZEYE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

URAYSİM'in Eskişehir ve Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje olduğunu belirten Rektör Erdal, "Bugün AYGM Yerlileştirme Komisyonu üyelerinden raylı sistemler alanında ülkemizde faaliyet gösteren kurum ve şirketlerimiz hakkında detaylı bir bilgilendirme aldık. URAYSİM Türkiye'nin milli projesi ve biz de projenin her aşamasında yerlilik oranını en üst düzeye taşımak istiyoruz" dedi. Gerçekleştirilen toplantı, URAYSİM projesi kapsamında yürütülen çalışmaların ve projenin geleceğine yönelik görüşlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

URAYSİM NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda yer alan URAYSİM, Türkiye'de demiryolu taşımacılığı açısından son dönemde hayata geçirilen en önemli proje olma özelliği taşıyor. Yüksek teknolojik altyapının geliştirilmesiyle raylı sistem sektörüne liderlik etmesi amaçlanan URAYSİM Projesi'nin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalar Anadolu Üniversitesi sorumluluğunda ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Avrupa'da saatte 400 kilometre hızda seyreden Yüksek Hızlı Tren testlerinin yapılabileceği 52,93 kilometre uzunluğunda test yoluna sahip ilk ülke olarak uluslararası demiryolu endüstrisi pazarında daha rekabetçi bir konumda yer alacak. Test ünitelerinin, binalarının ve yollarının tamamlanmasıyla TÜRASAŞ'ın ihtiyaçlarını da karşılayacak olan proje, yerli olanaklarla üretimin gerçekleşmesi, uluslararası söz sahibi olunması, demiryolu taşımacılığı alanında personel ve araştırmacı yetiştirilmesi gibi birçok kazanımı da beraberinde getirecek.