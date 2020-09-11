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  • Türkiye'yi kana bulayacaktı! Terörist kıskıvrak yakalandı
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Türkiye'yi kana bulayacaktı! Terörist kıskıvrak yakalandı

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen terörist yapılan operasyon ile ele geçirildi.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 21:20 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 21:22
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Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla 15 kilo plastik patlayıcıyla birlikte Mardin'de yakalanan PKK'lı 2 terörist, tutuklandı.

MİT ve jandarma ekipleri, Suriye uyruklu PKK'lı 2 teröristin büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye geldiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, teröristlerin Suriye uyruklu Hasan El A.'nın evinde kaldığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, salı gecesi eve operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu teröristler Salih Muhammed (19) ve Abdulaziz Recep (35), 2 sırt çantasında 15 kilo plastik patlayıcı, 4 ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye, 2 hafıza kartı ve 4 pil ile birlikte yakalandı. Teröristler ile onu gizleyen Suriye uyruklu Hasan El A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan El A. serbest bırakılırken, Salih Muhammed ve Abdulaziz Recep 'PKK-KCK/YPG-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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