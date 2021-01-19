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Türkiye'yi 'riskli ülkeler' listesinden çıkardılar

Romanya, Türkiye'yi koronavirüs pandemisinde 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı.

AA19 Ocak 2021 Salı 07:14 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 07:14
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.

Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.

Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.

Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.

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