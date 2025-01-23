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  • Türkiye'yi yasa boğan facia! Helallik alınırken gözyaşları sel oldu
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Türkiye'yi yasa boğan facia! Helallik alınırken gözyaşları sel oldu

Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı minik Alya Altın'ın cenazeleri, Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Baba evinde helallik alınması sırasında gözyaşları adeta sele döndü. Yangında yaralanan Hilmi Altın'ın babası olan eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın, gelini ve torunu için dua ettirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Türkiye'yi yasa boğan facia! Helallik alınırken gözyaşları sel oldu
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Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Somalı Tonguç ailesinin kızları ve torunları baba evi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi. Yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı 4. sınıf öğrencisi Alya Altın için helallik alındığı sırada aile bireyleri fenalık geçirdi.

Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, babası Ergin Tonguç ve kız kardeşi Büşra Boztepe, kayınbabası eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın güçlükle ayakta dururken yakınları tarafından teselli edildi.

Gelini ve torunu için helallik isteyen ve dua ettiren eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın ise konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve kızın cenazeleri ardından, cenaze namazının kılınacağı Parkaltı Camii'ne götürüldü.

Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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