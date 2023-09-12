Türkiye'yi yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandığı bildirildi.
MSB'nin paylaşımda şu ifadeler yer aldı;
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu... pic.twitter.com/qOjpi0wrSH