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Türkiye'yi yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığından(MSB) yapılan açıklamada, 'Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.' denildi.

12 Eylül 2023 Salı 16:49 - Güncelleme:
Türkiye'yi yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandığı bildirildi.

MSB'nin paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

  • Hudut Kartalları
  • Hudut güvenliği
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  • MSB açıklama

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