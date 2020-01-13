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Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı ne zaman vizyona girecek? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler?

Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı ne zaman vizyona girecek? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm sinameseverler tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Diriliş Ertuğrul ve şimdi de Kuruluş Osman ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi vizyona girmeden ses getirmeyi başardı. 17 Ocak’ta gösterime girecek filmin fragmanı sosyal medyada bir haftada 18 milyondan fazla izlenerek projenin sezonun filmi en iddialı sinema olduğunu gösterdi. Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  09:47 - Güncelleme: 13.01.2020  09:47

Yapımcılığını Diriliş Ertuğrul ve şimdi de Kuruluş Osman ile büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın ilk fragmanı beğeniyle karşılandı. Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı ne zaman vizyona girecek? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 17 Ocak’ta gösterime girecek filmin fragmanı sosyal medyada bir haftada 18 milyondan fazla izlenerek projenin sezonun en iddialı sinema filmi olduğunu gösterdi. Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? 

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi 17 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek. 


TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI OYUNCULARI KİMLER? 

Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminin oyuncu kadrosunda; Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan ve Serdar Gökhan gibi isimler yer alıyor. 


TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU NEDİR?

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncılar'ın hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihte Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler.

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