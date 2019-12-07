Türkler’e saldırıda Almanlar ilk sırada

Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığının son yıllarda özellikle Avrupa’da yükselme eğilimine geçmesi ve batı ülkelerindeki Müslüman nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan Türk toplumunun ayrımcı uygulama ve saldırılara doğrudan hedef olması, Türkiye’yi harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 5 buçuk milyonu Batı Avrupa ülkelerine yerleşmiş olan, yurt dışında yaşayan yaklaşık 6 buçuk milyonu aşkın Türk’ün anavatan ile bağlarını koparmadan bulundukları topluma uyum ve katılım durumlarının yanı sıra, karşılaştıkları yabancı düşmanlığı, ırkçılık gibi saldırıları ve zorlukları da yakından takip ediyor.

VERİLER ÇIKARTILDI

Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşına yönelik çalışmaları, ülkeye kesin dönüş yapmış olan yaklaşık 3 milyon gurbetçiyi de göz önünde bulundurulduğunda, toplamda 9 buçuk milyonluk bir kitleyi ilgilendiriyor. Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ‘2020 Yılına Girerken Girişimci ve İnsani Dış Politikamız’ başlıklı kitapçıkta yer alan bilgilere göre, Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlara ilişkin çalışmalarında uyum, etkin katılım ve yabancı düşmanlığı gibi hususları öncelikli tutuyor. Dışişleri Bakanlığı, yurtdışındaki Türkler’e yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık motifli saldırıları takip etmek için bir veri tabanı oluşturdu.

88 İHBAR ALINDI

Verilere göre bu yıl ocak ve ekim ayları arasında Türkiye’nin dış temsilciliklerine 88 yabancı düşmanlığı motifli eylem ihbar edildi. Bunların 56’sı Almanya, 14’ü eşit dağılımla Avusturya ve İsviçre, 6’sı Fransa, 6’sı da yine eşit dağılımla ABD, Hollanda ve Yunanistan’da kayıt altına alındı. Belçika, Bulgaristan, Bosna Hersek, İngiltere, Yeni Zelanda ve Polonya’da da birer olay tespit edildi. Çoğu vakanın polis gibi yetkili kurumlara ihbar edilmediği dikkate alındığında, bu sayıların gerçekte daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

HUKUKİ DESTEK

Ayrıca, Türkler’in yurt dışında hak ve özgürlüklerden gerektiği gibi yararlanabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, yerel makamlarla ilişkilerinde hukuki konularda duyabileceği bilgi ve yönlendirmenin sağlanması amacıyla Sözleşmeli Hukuk Danışmanları istihdam ediliyor. Batı Avrupa ülkelerinde çoğunlukla hukuk eğitimi alan Türk toplumu üyelerinden oluşan hukuk danışmanları, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde ücretsiz olarak hukuki destek veriyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

Yurt dışındaki FETÖ/PDY iltisaklı okullara ve eğitim kurumlarına yönelik mücadele de Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile eş güdüm halinde yürütülüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı. Bunların 19’unda okullar TMV’na devredildi. TMV ayrıca 22 ülkede yeni okul açtı.