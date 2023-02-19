Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gelen ekiplerden biri de Pakistan'da faaliyet gösteren Al Khidmat Vakfı oldu.

Al Khidmat Vakfının ekibinde yer alan Shaikh, Adana Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından yürütülen çalışmalarda gördüğü üzere, "Türklerin hızlı bir şekilde toparlanma kabiliyetleri var." diye konuştu.

Shaikh, "Herkesin depremden etkilenenlere sunacak bir şeyleri var. Bunu, İstanbul'da da gittiğimiz diğer yerlerde de gördük." ifadelerini kullandı.

10 Şubat'ta geldikleri Türkiye'den yarın ayrılacaklarını belirten Shaikh, Pakistan arama kurtarma ekiplerinin, depremden etkilenen 11 ilde görev aldığını söyledi.

Al Khidmat yetkililerinden Fawad Sherwani de çalışmalarda enkazdan birçok kişiyi kurtardıklarını kaydetti.

Sherwani, "Bu ihtiyaç zamanında Türkiye'yi desteklemek, sorumluluğumuz." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına atıfta bulunan Sherwani, Pakistan'ın en çok ihtiyacı olduğu zamanda yardım etikleri için bu kuruluşlara teşekkür etti.

- "TÜRKİYE, HER ZAMAN YARDIMA KOŞAN İLK ÜLKE"



Al Khidmat ekibinin koordinatörü Rizwan Ahmad ise Türkiye ve Pakistan'ın güçlü bir geçmişi olduğunu belirtti.

Güney Asya ülkelerindeki Müslümanların, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na destek olduğunu ifade eden Ahmad, iki ülke arasındaki kültürel bağların ve ilişkinin dini boyutuna işaret etti.

Ahmad, Pakistan'da yaşanan felaketlerde Türkiye'nin her zaman yardıma koşan ilk ülke olduğuna dikkati çekti.

Pakistan'da 2005'te yaşanan deprem ile 2010 ve 2022'deki sel felaketlerinde, Türkiye'nin ülkede bulunduğunu anımsatan Ahmad, "İnsanların üzüntülü ve ihtiyaçlarının olduğu zamanda buraya gelmek ve onlara yardım etmek bizim sorumluluğumuz, görevimiz." diye konuştu.

Ahmad, çalışmalarda kullanılacak ekipmanları ve yardım malzemelerini yanlarında getirdiklerini söyledi.

Ekipten Muhammad Kashif de Pakistan'ın Karaçi kentinde 18 yıldır doktorluk yaptığını ve uzun yıllardır Al Khidmat ile afet bölgelerinde çalıştığını anlattı.

Depremin etkilediği bölgelerde insanların solunum rahatsızlıkları ve psikolojik sorunlar yaşadığını dile getiren Kashif, "Psikiyatristlere de ihtiyaç var. Türkler cesur. Hiçbir şey istemiyorlar ancak acil psikolojik ve duygusal tedaviye ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Kashif, deprem bölgelerine yardımda bulunanların hijyen ürünleri göndermeye öncelik vermesi çağrısı yaptı.

Al Khidmat Vakfı, 1 doktor ve 4 sağlık görevlisinin de aralarında olduğu 47 kişilik ekibiyle AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Güney Asya'daki en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Al Khidmat Vakfı, 60 binden fazla gönüllüsüyle çalışmalarını sürdürüyor.