TürkMedya ailesine 3 ödül birden

Kahya Medya'nın organize ettiği Altın Bosphorus Ödülleri 2019, sahiplerini buldu. Down sendromlu bireyler için farkındalık yaratmak ve onları toplumla kaynaştırma adına düzenlenen geceye iş dünyasının yanı sıra, sanat, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı.

TÜRKMEDYA'YA 3 ÖDÜL

Medya dünyasının önde gelen markası TurkMedya, geceden 3 ödülle ayrıldı. Yılın Gazetesi ödülünü Akşam Gazetesi adına gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu alırken , Meral Karadağ'ın 24 TV'de yayınlanan Sağlık Merkezi programı, Yılın Sağlık Programı dalında ödül aldı. Yine 24 TV muhabiri Yavuz Oymak, Yılın Erkek Muhabiri ödülünün sahibi oldu.