TürkMedya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bayraktutar'ın amcası Abdulkadir Bayraktutar, dualarla Hakk'a uğurlandı

55 yaşındaki Abdulkadir Bayraktutar, geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Aynı zamanda Yenidoğan Serdar Spor Kulübü Başkanı olan, İzmit'in sevilen simalarından Abdulkadir Bayraktutar'dan gelen acı haber yakınlarını ve dostlarını yasa boğdu.

Abdulkadir Bayraktutar İzmit Yuvacık Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip, imam olan oğlu Muhammed Bayraktutar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hakk'a uğurlandı. Sevenleri ve yakınları Bayraktutar ailesini bu acı günde yalnız bırakmadı.

Bayraktutar'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü de cenazeye katıldı.

TürkMedya ailesinden TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, 24 Tv Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve TürkMedya yöneticileri de cenazeye katılarak Bayraktutar ailesine taziyelerini sundu.

Abdulkadir Bayraktutar'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık merkez Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.