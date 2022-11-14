TürkMedya'nın acı günü

360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'in babası Adem Demirel hayatını kaybetti. Merhumun sevenleri ve yakınları, Demirel ailesini bu acı gününde yalnız bırakmadı.

360 Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in babası Adem Demirel 70 yaşındaydı. Demirel, Aydın'da bir süredir zatürre tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Adem Demirel, Aydın Efeler Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun sevenleri ve yakınları, Demirel ailesini bu acı gününde yalnız bırakmazken TürkMedya ailesi de oradaydı. Oğuz Altuğ Demirel'in çalışma arkadaşları, Oğuz Altuğ Demirel, Cem Demirel ve Pınar Demirel taziyeleri kabul etti. Adem Demirel, Aydın Kadıköy mezarlığında defnedildi.