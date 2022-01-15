TÜRKPA Genel Sekreteri Er'den Türk Dünyası ülkeleri arasında iş birliğini çeşitlendirme vurgusu

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:17 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 15:18

Kazakistan'ın Türkistan kentinde 28 Eylül 2021'de düzenlenen TÜRKPA Onuncu Genel Kurulunda TÜRKPA Genel Sekreterliği görevine seçilen Büyükelçi Er, bu sıfatla Kırgızistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretinin ardından Türk Dünyası'nı oluşturan üye ülkelerin vizyonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Türk Dünyası'nın geleceğini parlak gördüğünü belirten Er, ortak geleceği oluşturmak amacıyla 2040 vizyonu için layıkıyla çalışacaklarını vurguladı.

Er, Türk Dünyası'nın birliği ve dirliğinin sadece kendi içindeki refahı, huzuru ve barışı artırmaya dönük değil, aynı zamanda Türk Dünyası'na musallat olabilecek birtakım "şer güçleri" caydırmaya dönük kuvvete sahip bulunduğunu ifade etti.

Türk Dünyası'nın birliğinin hiç kimseye karşı olmadığının altını çizen Er, "Türk Dünyası'nda yumuşak gücün yanında caydırıcı gücün de olması önemlidir. Aksi takdirde bize musallat olan birtakım belaları defetmekle uğraşmak zorunda kalırız. Bütün gücümüzü tüketiriz." dedi.

- "TÜRK DÜNYASI'NIN GEÇMİŞİNDE ACI YOK"

Er, Türk Dünyası'nı oluşturan ülkeler arasındaki ticaret hacminin düşük olduğuna dikkati çekerek, siyasi, iktisadi ve ticari iş birliğini çeşitlendirmek ve yoğunlaştırmak durumunda olduklarının altını çizdi.



Er, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki AB ülkelerinin tarihinde acı, gözyaşı ve çok sayıda savaş var. Daha sonra Birlik kurulmuş, geçmişe sünger çekilmiş. Çok iyi de yapmışlar. Şimdi AB'ye üye ülkelerin aralarındaki ticaret hacmi yüzde 75. Türk Dünyası'na bakıyoruz. Hiç acı ve utanılacak bir geçmiş yok. Bilakis, bazı tarihi süreçlerden dolayı ayrı kalmışız. Hasretle kucaklaşmayı beklemişiz. Kucaklaşmanın ardından 30 yıl geçmiş. Buna rağmen bizim ülkelerimizin arasındaki ticaret hacmi yüzde 2. Bu, kabul edilebilir bir şey değil."

Er, Türk Dünyası'nın ilerlediği istikametin herkesi heyecanlandırdığını ifade ederek, "Türk Devletler Teşkilatı, Türk Konseyi, TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi ve bir birey olarak bu coğrafyadaki ecdadımıza hizmet etmeyi hem borç hem farz biliriz. Biz buna bu şekilde inanıyoruz. TÜRKPA olarak üzerimize düşen görevi yapacağız." diye konuştu.

TÜRKPA, 21 Kasım 2008'de İstanbul'da "Dolmabahçe Sarayı"nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamento başkanlarının imzaladığı anlaşmayla kurulmuş, daha sonra TÜRKPA Sekretaryasının Bakü'de yerleşik olmasına karar verilmişti.

İstanbul'da 12 Aralık'ta Türk Dünyası Liderler Zirvesi'nde Türk Konseyinin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişmiş, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" belgesi kabul edilmişti.