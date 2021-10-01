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Türksat, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yerini alacak

Türksat AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 6-8 Ekim'de gerçekleştirilecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yerini alacak.

AA1 Ekim 2021 Cuma 10:32 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 10:32
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ana teması "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" olarak belirlenen ve 55 farklı ülkeden üst düzey yetkililerin katılım sağlayacağı Şura'da, mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın ve bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi konuları ile bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Kara, demir, deniz ve hava yolları ile haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların panellerde yer alacağı Şura'da, ayrıca çeşitli ülkelerden bakan ve bakan düzeyinde katılımla Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

Türksat, etkinlikte stant açacak.

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