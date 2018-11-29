“Türksat 6A’nın tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleşen Yeni Uydu Teknolojileri programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, Türkiye’nin küresel uydu hizmetlerinin aktörleri arasına girme noktasında son yıllarda önemli adımlar atıldığına dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

“Bunun doğal bir sonucu olarak bugün uluslararası haberleşme uyduları organizasyonu Avrupa Uydu Haberleşme Örgütü ve BM Uluslararası Denizcilik Organizasyonu gibi kuruluşların üyesi olduk. Uzaya gönderilen ilk insan yapımı araç olan Sputnik’ten beri uzaydaki yapay uydu sayısı binlere ulaşmıştır. Dünya yörüngesi üzerinde halihazırda 792 adet haberleşme uydusu, 661 adet yer gözlem uydusu vardır. Buna ilave 213 adet teknoloji geliştirme uydusu, 121 adet navigasyon konumlama uydusu bulunuyor. 76 adet uzay araştırma uydusu ve 23 adet dünya araştırma uydusu olmak üzere toplam bin 886 adet uydu faaliyet gösteriyor. Bu uyduların 826 adedi ticari, 523 adedi kamusal, 399 adedi askeri, 138 adedi sivil kullanıma hizmet vermektedir. Bu sayılar gün geçtikçe değişmektedir.”

2020 ve 2021 yılında uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve Türksat 5B ile hem kapsama alanını hem de sunacağı kapasiteyi artırmayı amaçladıklarının altını çizen Turhan, “2020 yılında 31 derece Doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5A uydusu ve 2021 yılında 42 derece Doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5B uydusu ile özellikle Ka- Bant kapasitemizi mevcut kapasitemizin 15 katına çıkacaktır. Türksat 5B haberleşme uydusu üzerinde planlanan Ka-Bant kapasitesi ile özellikle ticari gemiler, havayolları pazarına odaklanılmıştır. Böylece, Ortadoğu’nun tamamı Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeler kapsama alanına dahil edilerek sektörde önemli bir konuma erişmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türksat 6A’nın ise tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldığını ve tasarlanan uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandığını söyleyen Turhan, “Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak projenin de 2020'de tamamlanmasını planlıyoruz. Yerli uydu üretmek amacıyla TUSAŞ arazisinde Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii ve Türksat iş birliği ile gerçekleşen uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Mayıs 2015’te açmıştık. Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın test ve entegrasyon çalışmaları ise Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) gerçekleştirilecek. Her hal ve şartta nihai hedefimiz yerli ve milli teknoloji ile uydu üretebilen, uydu fırlatabilen ve dünya uydu pazarından yüksek pay alabilen ülkeler arasına katılabilmektir. Bütün bunları yakın dönem içerisinde gerçekleştireceğiz. Elbette bilgi ve iletişim teknolojileri sektörümüzün de bu süreçte önemli katkıları olacaktır. El birliği ve güç birliği içinde aşamayacağımız hedef olmadığı kanaatindeyim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Programda konuşma yapan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, uydu teknolojilerinin günümüzde gelişen dünyanın olmazsa olmaz bir hizmeti haline dönüştüğüne dikkat çekerek, “BTK olarak ülkemizde uydu haberleşme sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması, işletmecilerce yerli Ar-Ge ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin kolaylaştırılarak hizmetlerini daha geniş kitlelere sunmaları ve kablo ile erişimin mümkün olmadığı bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısının daha makul ücretlerle sunulmasının sağlanması, uydu işletmecilerine adil bir rekabet ortamı sağlanması ve abonelerin kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla almasının sağlanması amaçlarıyla 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücret Tarifesi’nde yer alan bazı uydu telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerini kaldırdık ve işletmeciler üzerindeki mali yükümlülükleri mümkün olan en asgari seviyeye indirdik. Kurum olarak, diğer taraftan, yetkilendirme düzenlemelerimizle de ilgili pazarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu düzenlemelerimiz çerçevesinde ülkemizde uydular üzerinden verilen hizmetlerden olan Uydu Haberleşme Hizmeti, uydular ve uydu yer istasyonları veya uydu terminalleri aracılığı ile iletişimin sağlanması hizmeti verirken, yetkilendirilmiş işletmeci sayısı son dönemde 32, bu hizmeti kullanan abone sayısı ise 12 bin 295 olmuştur. Yine uydu üzerinden sunulan ve kamuoyunda ödemeli TV yayınlarının iletimi hizmeti olarak bilinen Uydu Platform Hizmetinde de yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 12 olurken kullanıcı sayısı 4,5 milyona yaklaşmıştır. Uydular aracılığı ile mobil telefon hizmeti GMPCS (Uydu Üzerinden Dünya Çapında Kişisel Mobil Haberleşme) konusunda yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 11 iken abone sayısı 6 bin 586 olmuştur. Önümüzdeki dönemde de ilgili hizmetlerin daha geniş abone kitlesine erişmesi gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda olmak üzere, Sayın Bakanımızın da yol göstericiliğiyle biz de gerek uydu teknolojileri gerekse altyapısının geliştirilmesi noktasında BTK olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyor ve sektörü desteklemek adına mümkün olduğunca çok paydaşa hitap eder şekilde düzenlemeler yapmaya gayret ediyoruz” açıklamasını yaptı.

BTK Başkanlığında düzenlenen programa Bakan Turhan’ın yanı sıra; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, BTK Başkanı Karagözoğlu katıldı