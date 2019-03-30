Türksat, ''Fintech Week'19''a iletişim sponsoru olacak
Finansal İnovasyon Platformu tarafından 2-5 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek 'Fintech Week'19' Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
- AA
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Fintech Week'19", İstanbul Beşiktaş Stadyumu'nda 2-5 Nisan'da düzenlenecek.
Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.
"ETKİNLİK DÖRT GÜN BOYUNCA SÜRECEK"
Organizasyonda finansal teknolojilere ilişkin yenilikçi ürünler ve girişimler katılımcılara aktarılacak.
Dört gün boyunca sürecek etkinlikte, 25 başlıkta 40 farklı oturum düzenlenecek, yedi farklı sektörden 100'ün üzerinde konuşmacı, binin üzerinde katılımcıya hitap edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.