Türksat, ''Fintech Week'19''a iletişim sponsoru olacak

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Fintech Week'19", İstanbul Beşiktaş Stadyumu'nda 2-5 Nisan'da düzenlenecek.

Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

"ETKİNLİK DÖRT GÜN BOYUNCA SÜRECEK"

Organizasyonda finansal teknolojilere ilişkin yenilikçi ürünler ve girişimler katılımcılara aktarılacak.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikte, 25 başlıkta 40 farklı oturum düzenlenecek, yedi farklı sektörden 100'ün üzerinde konuşmacı, binin üzerinde katılımcıya hitap edecek.