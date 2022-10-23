TürkTraktör Türk tarımını geleceğe taşıyor

TürkTraktör tarafından Aydın'ın Söke ilçesindeki Tanman Çiftliği'nde otomotiv gazetecileriyle pamuk hasadı deneyimi etkinliği gerçekleştirildi.

TürkTraktör'ün traktörlerini kullanan gazeteciler, şirketin, son tarım teknoloji ürünlerini yerinde deneyimleme şansı elde etti. Çiftlikte ayrıca drone ile ilaçlama yöntemi de gazetecilere gösterildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, toplantıda yaptığı konuşmada, 1954 yılında Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan TürkTraktör'ün, ilk traktörünü 1955 yılında ürettiğini, 500 bininci traktörün ise 2007 yılında banttan indirildiğini bildirdi.

Traktör pazarında tüm dünyada yıllık üretim adetlerinin 1,6 milyon civarında gerçekleştiğini belirten Özüner, "Türkiye'nin yıllık üretimi ise 60-70 binler civarında. Bugün Türkiye'de halihazırda kullanılan traktör parkının 1 milyon 300 bin civarında olduğunu düşünürsek TürkTraktör olarak 1 milyoncu üretim adedine ulaşmanın çok önemli bir kilometre taşı olduğunu görebiliriz." dedi.

Traktörlerin motor, ön aks, şanzıman ve diğer yürüyen aksamlarının yanında bazı traktör modellerinin kabinlerini de üretmeye başladıklarını aktaran Özüner, "TürkTraktör olarak yüzde 90'ı aşan yerlilik oranıyla New Holland ve CASE IH markalarını Ankara ve Sakarya'daki fabrikalarımızda üretiyoruz. Dünyanın en büyük dördüncü traktör pazarı olan Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 68'ini, toplam ihracatın da yüzde 88'ini tek başına biz gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu bize ki çiftçimizin büyük teveccühü ile New Holland markamız 15 yıldır kesintisiz biçimde pazardaki liderliğini sürdürüyor. Premium markamız CASE IH ise pazarda üçüncü konumda." ifadelerini kullandı.

-"SEKTÖRÜN İLK AR-GE MERKEZİ"

TürkTraktör'ün; New Holland TDD ve CASE IH JX özel serilerinin dünyadaki tek tasarım merkezi, Utility Light serisi traktörlerin dünyadaki ana üretim üssü ve 66 serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi konumunda olduğunu bildiren Özüner, "Ankara ve Sakarya'daki iki modern fabrikamızda 3 bine yakın çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. Teknoloji ve AR-GE çalışmalarına yaptığımız yatırımlar ile ürün gamımızı sürekli genişletiyoruz. TürkTraktör olarak Ankara'daki fabrikamızda ayrıca, 2020 yılında kazıcı yükleyici iş makinesi üretimine de başladık." diye konuştu.

- "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İNŞA ETMEYE MECBURUZ"

Aykut Özüner, iklim değişimi ve salgın sürecinin sürdürülebilir geleceğin tercihten öte bir mecburiyet olduğunu yeniden gözler önüne serdiğini söyledi.

TürkTraktör'ün "Tarımı Dönüştürür Geleceğe Hazırlar" amacının, aslında bir taahhüt olduğunu belirten Özüner, şunları kaydetti:

"Stratejik önemi ve değeri her geçen gün çok daha iyi anlaşılan tarım sektörünün kilit oyuncularından biri olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak önceliğimiz. Sürdürülebilirlik stratejimizi de bu felsefe üzerine inşa ettik. Modern tarıma yön veren köklü bir kurum olarak tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşması için AR-GE çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz.

Traktör endüstrisinde en güncel emisyon seviyesi olan Faz 5 kriterlerinde ilk yerli motoru biz ürettik. Bunları New Holland markamızın T3F serisinde kullanıyoruz. Hem çevreyi daha az kirleten hem de enerji tasarrufu sağlayan motorlar geliştirmeye devam ediyoruz."

- "TARLAM CEPTE VE DRONE İLE İLAÇLAMA TEKNOLOJİSİ ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU SAĞLIYOR"

TürkTraktör'ün "Tarımı Dönüştürür Geleceğe Hazırlar" amacıyla çiftçileri geleceğin dünyasına son teknoloji ürünlerle hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Özüner, TürkTraktör'ün dijitalleşme çalışmalarına da değindi.

Tarımda dijital dönüşüm alanında çiftçilere rehber olan Tarlam Cepte uygulamasının 100 binin üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını bildiren Özüner, şunları kaydetti:

"Tarlam Cepte uygulamamız üzerinden çiftçilerimiz bitki yetiştiriciliği önerileri, uydu ile bitki sağlığı görüntüleme, canlı yağış ve fırtına takibi gibi özelliklerle birçok başlıkta bilgi sahibi olabiliyor. Çiftçilerin daha verimli çalışması hedefimiz doğrultusunda otomatik dümenleme, telematics ve çiftlik yönetim sistemleri gibi modern teknolojiye sahip donanımları opsiyonel olarak New Holland ile Case IH markalarının traktörlerinde sunuyoruz. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz TürkTraktör Drone markamız çatısı altında da drone ile ilaçlama için şu an beş pilot bayimiz ile sahada ilaçlama hizmetini geliştiriyoruz. Zaman tasarrufu olarak, 30 litrelik insansız hava aracımız saatte 150 dönüme kadar ilaçlama yapabiliyor. Tarlam Cepte ve drone ile ilaçlama teknolojisi zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor"