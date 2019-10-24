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Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok

Türkü eşliğinde mühür basarken çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gören Ankara 46. Noteri Başkatibi Selma Öncül, davalık oldu. Öncül, 2017’nin son günü, türküler eşliğinde mühür basarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Videoda, türkülerin ritmine mühür basarak eşlik eden Başkatip Selma Öncül, bir vatandaş tarafından BİMER’e şikayet edildi. Başvuru üzerine soruşturma başlatan Türkiye Noterler Birliği, Öncül’e ilgili kanun maddesi gereğince ‘uyarı cezası’ verdi. Selma Öncül, uyarı cezasına karşı yaptığı itirazın Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nca reddedilmesi üzerine, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, ‘uyarı cezası’nın iptalini kararlaştırdı. Türkiye Noterler Birliği İdare Mahkemesi’nin bu kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, kaldırılması istemiyle istinaf başvurusunda bulundu.  Başvuruyu görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 4. İdare Mahkemesi’nin kararını doğru bularak istinaf başvurusunu reddetti.

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