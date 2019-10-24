Türkülü ‘mühür şov’da başkatibe ceza yok

Videoda, türkülerin ritmine mühür basarak eşlik eden Başkatip Selma Öncül, bir vatandaş tarafından BİMER’e şikayet edildi. Başvuru üzerine soruşturma başlatan Türkiye Noterler Birliği, Öncül’e ilgili kanun maddesi gereğince ‘uyarı cezası’ verdi. Selma Öncül, uyarı cezasına karşı yaptığı itirazın Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nca reddedilmesi üzerine, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, ‘uyarı cezası’nın iptalini kararlaştırdı. Türkiye Noterler Birliği İdare Mahkemesi’nin bu kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, kaldırılması istemiyle istinaf başvurusunda bulundu. Başvuruyu görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, 4. İdare Mahkemesi’nin kararını doğru bularak istinaf başvurusunu reddetti.