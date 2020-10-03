Türk'ün şanlı bayrağı dikildi: Bayraktar TB2 fırtınası

03 Ekim 2020 Cumartesi 08:43 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 08:43

Azerbaycan Ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için destan yazmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan zulmünden kurtarılması için başlatılan operasyonun 6'ıncı gününde cephede yaşananlar şöyle:

STRATEJİK TEPELER ALINDI: Azerbaycan ordusu Ağdere ilinin Magadiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Gece boyunca devam eden çatışmalarda Cebrail-Fuzuli istikametinde direnci kırılan Ermenistan Ordusu geri çekilmek zorunda kaldı.

KARARGAH ELE GEÇİRİLDİ: Azerbaycan Ağdere ilinin Madagiz bölgesinde Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler Birliğinin karargahını ele geçirdiğini duyurdu.

5 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ: Önceki gece boyunca devam eden çatışmalarda 5 zırhlı araç ve çok sayıda asker etkisiz hale getirildi.

ERMENİSTAN SİVİLLERE SALDIRIYI SÜRDÜRÜYOR: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ağdam iline bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerinde sivil halka ateş ederek savaş suçu işlemeye devam ediyor. Ermenistan'ın Gorus ilinden Azerbaycan topraklarına yapılan füze atışına Azerbaycan anında karşılık verdi. Ermenistan bugüne kadar 19 sivili katletti, 55 sivili yaraladı. Ermenistan'ın 6 gündeki saldırılarında 169 konut ve 40 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

'ERMENİ ASILLI YUNAN VATANDAŞLARI GETİRİLECEK' İDDİASI: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermeni asıllı Yunanistan vatandaşlarının, Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerine gelerek savaşacağı konusunda bilgiler elde ettiklerini bildirdi. Hacıyev "Bu ülkelerin vatandaşları askeri operasyonlara katıldıkları durumda hedefe dönüşecektir" dedi.

RUSYA'DAN ÇAĞRI: Rusya BM Daimi temsilcisi Vassily Nebenzia "Adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği son vermesini destekliyoruz" dedi.

GÖSTERMELİK ATEŞKES TALEBİNE RET: Teslim bayrağını çeken Erivan yönetimi, göstermelik ateşkes çağrısı yaptı. Ancak samimi bulunmadığı için Azerbaycan işgal bitene kadar müzakerelerin başlamayacağını vurguladı.

BAYRAKTAR TB2 FIRTINASI: Azerbaycan'ın bir süre önce Türkiye'den temin ederek silahlı kuvvetler bünyesine dâhil ettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar Ermenistan saldırıları sonrası karşı hamle olarak Karabağ'da kullanılarak, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini, ağır silahları ve askeri merkezleri bir bir imha ediyor. Köşeye sıkışan Ermenistan askerleri ise Karabağ'daki mevzileri bir bir boşaltıyor.

BÖLGEYE TÜNEL AĞLARI ÖRMÜŞLER: Azerbaycanlı askeri kaynaklar, Ermenistan'ın 30 yıl boyunca Karabağ'da tahkimat yaptığını, bölgenin birçok noktasına betonarme tüneller, hendekler ve ateş mevzileri oluşturduğunu syledi. Havadan ve karadan ateş destek unsurlarıyla aralıksız vurulan Ermenistan mevzileri yumuşatıldıktan sonra Azerbaycan ordusunu hızlı bir ilerleyişle Karabağ merkezine ulaşması bekleniyor.

ASKERİMİZİN AZMİ ZAFERİ GETİRECEKTİR: Azerbaycan`ın 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov "Askerimizin azmi, zaferi getirecektir" dedi.

BÜYÜK BOZGUN

Azerbaycan Ordusu'nun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. Bölgede görev yapan AA ekibi, ele geçirilen araç, mühimmat ve silahlardan bazılarını görüntüledi. Ele geçirilen araçlar arasında 2019 Rus yapımı "Ural" markalı kamyonlar da bulunuyor. Makineli tüfek, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler gibi diğer silah ve mühimmatların da çoğu yine Rus yapımı. Ural markalı kamyonların çoğu çalışır durumda fakat araçlarda çatışmaların izleri görülüyor. Görüntülenenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belgeler de yer alıyor.