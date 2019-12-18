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Türk’ün şifalı eli 3 kıtaya dokundu

Türkiye, 3 kıtada çeşitli sebeplerle tedavi imkanı bulamayan hastalara umut oldu. 2006’dan bu yana 5 bin ameliyat, 26 bin konsültasyon yapılırken, 5 bin 700 yabancı sağlık personeli eğitim aldı.

18.12.2019  00:54 - Güncelleme: 18.12.2019  00:54

Sağlık Bakanlığı, yurt dışına yönelik insani ve teknik yardım faaliyetleri kapsamında 2006’dan itibaren Asya, Afrika ve Avrupa’daki 20 ülkede şifa dağıttı. Bugüne kadar 13 yılda 3 kıtada 46 ‘Sağlık Haftası’ etkinliği düzenlenirken, Türk hekimleri, çeşitli sebeplerle yaşadıkları yerlerde tedavi imkanı bulamayan dost ve kardeş ülke vatandaşlarının yaralarını sardı. 

HAFTADA 143 AMELİYAT 

Sağlık Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yabancı ülkelerin sağlık personeline mesleki kapasitelerini geliştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler de verildi. 2006’dan itibaren düzenlenen 46 Sağlık Haftası’nda 5 bin ameliyat, 26 bin konsültasyon yapılırken, 5 bin 700 yabancı sağlık personeli eğitim aldı.Sağlık Bakanlığı, 29 Kasım-8 Aralık 2019 tarihleri arasında, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye-Özbekistan Sağlık Haftası Etkinliği ile eş zamanlı olarak Türk-Özbek Sağlık İş Forumu düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taşkent Pediatri Tıp Enstitüsü Hastanesi ve Cumhuriyet Acil Tıp Araştırma Merkezi Hastanesi’ni ziyaret ederek, ameliyatları, Türkiye’den giden hekimler tarafından gerçekleştirilen hastalarla bir araya geldi. Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası’nda 143 nitelikli ameliyat ve 446 konsültasyon yapılırken, 794 Özbek sağlık personeline de eğitim verildi.

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