Turşu fabrikasında yangın

Atatürk Mahallesi, Koşukırı mevkisi, 224 Sokak'ta İbrahim İzbudak'ın sahibi olduğu turşu fabrikasının bahçesinden bugün saat 12.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ve fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın bahçesindeki plastik turşu fıçılarının tutuşmasıyla gökyüzünü kaplayan simsiyah dumanlar ilçe merkezinden de görüldü. İtfaiye ekipleri 4 itfaiye aracından su sıkarak alevleri fabrika binasına sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 30 dakikalık çaba ile daha fazla büyümeden söndürülen yangının, mercek görevi gören bir cam parçasının fabrika bahçesindeki kuru otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.