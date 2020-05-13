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Turuncu Liste'de yer alan terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalındaki operasyonda; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:33
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İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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