Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edilmiştir.
- İHA
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edilmiştir.
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