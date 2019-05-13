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Turuncu listedeki 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turruncu listede yer alan Zilan Tek olduğu belirlendi.

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Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğu belirlendi

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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