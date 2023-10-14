Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde; 1'i turuncu, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride Nurhak Derik Gap kodlu Ramazan Temel, diğeri ise İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kodlu Bilal Şahin.

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